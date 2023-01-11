بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور «توفيق الربيعة» تم إطلاق وتدشين هوية شركة «ضيوف البيت» لخدمات الحجاج إحدى الشركات التابعة لمجموعة مطوفي حجاج جنوب آسيا وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة «إكسبو الحج» خلال الفترة من 9-12 يناير 2023 في نسخته الثانية، بتنظيم من وزارة الحج والعمرة، ورعاية كريمة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة و بحضور العديد من الجهات الرسمية والشركات العالمية والمحلية، وقادة الفكر وصناع التغيير من باحثين ومبتكرين ورواد أعمال؛ بهدف تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ومن جهته صرح رئيس مجلس الإدارة السيد «فواز عبد الله دانش» عن توقيع عدة مذكرات تفاهم بين شركة «ضيوف البيت» لخدمات الحجاج وشركة الأدلاء - شركة الأبعاد المتقنة الاستشارية -أي إن كاي (INK) - شركة الزمازمة وHR-Structures والمكتب الاستشاري للذكاء الاصطناعي.

كما أن تلك الاتفاقيات تأتي وفقاً لوجهات النظر المتقاربة، والأهداف المشتركة بين كل من «ضيوف البيت» لخدمات الحجاج والشركات المذكورة، كما أكد السيد «فواز دانش» أن هذه الاتفاقيات تأتي رغبة من جميع الأطراف في تحقيق تعاون مشترك من أجل تقديم الخدمات في المجالات التجارية والاستثمارية والتطويرية، للوصول إلى نتيجة مفادها تحقيق التعاون البنّاء بينهما فيما يحقق المصلحة العامة وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر و6 ملايين حاج بحلول 2030

تأتي هذه المشاركة حرصا من شركة «ضيوف البيت» لدعم مبادرات الحج الوطنية لخدمة وتعزيز تجربة الحجاج، كما تم عرض منتجات الشركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك للتغلب على التحديات عبر إيجاد حلول متقدمة تخدم التطور التقني لتحقيق الاستفادة المثلى وكسب المستهدفات والتوسع في مجال خدمات الأعمال والحلول الذكية، كما تهدف شركة «ضيوف البيت» لتقديم خدمات ضيافة بمعايير جودة عالمية ومصداقية في الوفاء بالالتزامات تجاه كل فرد باستمرارها على تطوير وتيسير الحج وتوفير تجربة لا تنسي لأكبر عدد من المسلمين حول العالم برصد جميع أشكال الخدمات المقدمة.