«غرفة مكة» تشارك بمعرض خدمات الحج والعمرة ضمن جناح «منافع».

أكد الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق أن الغرفة تعمل مع شركائها في اتفاقية «منافع» التي وقعتها أخيرا مع غرفة المدينة المنورة والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، على إنفاذ كافة البنود الهادفة إلى تحقيق مسارات الاتفاقية التسعة على أرض الواقع.

وتأتي تصريحات أمين غرفة مكة المكرمة على هامش مشاركة الغرفة في فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة ٢٠٢٣ الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة برعاية وتشريف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير الدكتور فيصل بن سلمان تحت شعار «الجودة في منظومة الخدمات».

وتشارك غرفة مكة المكرمة بجناح «منافع» مع غرفة المدينة المنورة والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، للتعريف بالشراكة الاستثمارية والمسارات التسع، خصوصا في ما يتعلق بقطاع الحج والعمرة، لإثراء تجربة ضيوف الرحمن.

وأكد أمين عام غرفة مكة المكرمة اتساق الأهداف مع توجهات جمع أهم صناع القرار، ورواد الأعمال والمبتكرين تحت سقف واحد لتطويـر منظومـة الحج والعمرة، من أجل تقديم مقترحات لمشاريع مستقبلية تخدم ضيوف الرحمن، تحقيقاً للتميز والاستدامة في مجال خدمة ضيوف الرحمن ضمن إطار رؤية المملكة 2030. ولفت إلى أن مشاركة غرفة مكة المكرمة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج عبر منصة داخل المعرض سيتيح تقديم حزمة من المواد الترويجية لاتفاقية «منافع»، فضلا عن الخدمات التي تقدمها الغرفة في كافة المجالات المعنية.

وقال المهندس عصمت معتوق إن المعرض يأتي ضمن أهداف اتفاقية «منافع» في تنظيم فعاليات دولية كبرى تضع مكة المكرمة والمدينة المنورة على خارطة المعارض والمؤتمرات الدولية لدعم سياحة وصناعة المؤتمرات في المنطقة.

وأشار إلى مسارات اتفاقية «منافع» التسع التي انطلقت في ديسمبر الماضي التي تتضمن تنظيم عدد من ورش الأعمال المتخصصة لتقديم أبرز المتغيرات واتجاهات الأعمال في العالم، فضلا عن سلسلة متخصصة في الاقتصاد الإبداعي وغيرها خلال العام الحالي.

ويهدف مسار المعارض والمنتديات- وهو أول مسارات اتفاقية منافع التسعة- إلى إطلاق مجموعة من الفعاليات الدولية الكبرى بهدف وضع المدينتين المقدستين على خارطة المعارض والمؤتمرات الدولية، بما يؤدي إلى إيجاد صناعة وسياحة مؤتمرات فيهما، حيث ستنظم خلال العام الحالي 2023 عدة فعاليات، مثل معرض المنتجات والخدمات للعالم الإسلامي بمكة المكرمة، ثم منتدى مكة العالمي لريادة الأعمال، ومنتدى الحلال العالمي.