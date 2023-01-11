أزالت أمانة الطائف أشهر محلات بيع الحطب والفحم الواقعة بحي أم السباع، وجاءت إزالتها بعد أيام من إزالة بسطتي الفواكه بالهدا والحوية. وكشفت أمانة الطائف أنه سبق توجيه إشعارات لأصحابها بضرورة الإخلاء ضمن جهود تحسين المشهد الحضري للمدينة ومعالجة التشوهات البصرية لهذه المرافق داخل الحي.

وتمت الإزالة أمس ضمن جهود التنسيق مع الجهات الأمنية لمعالجة الشكاوى والبلاغات الواردة للأمانة لاحتواء التشوه البصري الذي تمثله هذه المحلات داخل الحي والأضرار الصحية والبيئية الناجمة عنها، وضرورة الانتقال إلى الموقع الجديد بعيداً عن التجمعات السكانية حفاظاً للصحة العامة.