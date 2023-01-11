كرّمَ وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدّسة لفوزها بجائزة «لبيّتُم» للتميٌّز، عن حافلات مكة لفئة النقل العام في مسار أفضل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتسلّم الجائزة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، وهي الجائزة الثانية التي تنالها الهيئة الملكية عن مشروع حافلات مكة بعد جائزة مكّة للتميز لخدمات الحج والعمرة.

ويُعد مشروع حافلات مكة أحد البرامج الداعمة لاستراتيجية النقل العام في مكة المكرمة تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وإحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية المملكة 2030، ويعمل على خدمة السكان والزوار عبر 12 مساراً تربط المنطقة المركزية والمسجد الحرام بعددٍ من المواقع الحيوية في مكة المكرمة.

وتقدم حافلات مكة تجربة فريدة في خدمات النقل العام، بجودة عالية تلبي احتياجات السكان والزوار وضيوف الرحمن، وتلعبُ دوراً مهماً في تقليل أعداد السيارات في شوارع وطرقات مكة المكرمة، والتخفيف من نسب التلوث البيئي والازدحام المروري، وتمنح مكة نظام نقل عالمي وآمن وموثوق.

يُذكر أن جائزة «لبيّتُم» للتميّز تصدر عن وزارة الحج والعمرة وتستهدف نشر مفهوم التنافسية بين مقدمي الخدمات، لزيادة مستوى كفاءة وجودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، كما أن حافلات مكة تقدم خدمتها لأكثر من 5 ملايين مستخدم ومستخدمة شهريّاً، وقد أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن خدمتها لأكثر 25.6 مليون مستخدم ومستخدمة مع نهاية عام 2022.