استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم، العميد سمير بن إبراهيم العليط بمناسبة تكليفه مديراً لجوازات منطقة تبوك.

وهنأ أمير تبوك العميد العليط، متمنياً له التوفيق والسداد، منوهاً سموه بجهود منسوبي الجوازات وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية من تطور متواصل بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، وبمتابعة سمو وزير الداخلية، مشيداً بما تقدمه المديرية العامة للجوازات من خدمات إلكترونية سهلت على المواطنين والمقيمين إنجاز أعمالهم بأسرع وقت.

من جانبه أعرب العميد العليط عن شكره وتقديره لأمير تبوك على توجيهاته السديدة ودعمه ومتابعته لأعمال إدارة الجوازات في المنطقة.