سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية في البحر الأحمر أمس الأول (الإثنين) في تمام الساعة 8:31 مساء، تبعد 152 كم جنوب غربي جازان بمقدار 4.6 على مقياس ريختر وعمق 21.5 كم.وأوضح المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن سبب الهزة الأرضية يرجع إلى قوى الشد بمنطقة وسط البحر الأحمر، خصوصاً بمنطقة الأخدود التي تتعرض للانفتاح نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الأفريقية عن الصفيحة العربية، مما تتسبب في حدوث حركة تكتونية بمنطقة الأخدود مسببة نشاطاً زلزالياً.وأشار إلى أن هذه الهزة الأرضية بعيدة جداً عن السواحل السعودية، وليس منها خطورة ولم تسبب أي تأثير.