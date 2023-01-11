استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان.واستمع أمير مكة إلى نبذة عن دور هيئة الحكومة الرقمية والتوجهات الإستراتيجية والإطار التنظيمي لأعمالها.وبُحثت خلال اللقاء مجالات التنسيق والتعاون بين الإمارة والهيئة من عقد حلقات عمل مشتركة وتقديم تصور عام للمنظومة التقنية وجوانب الدعم والاستشارات.