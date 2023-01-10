رعى أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة جمعية تكافل الخيرية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، حفل جائزة الشيخ إبراهيم جليدان السنوية للتفوّق الدراسي لأبناء الجمعية وبناتها في دورتها الرابعة، التي تأتي في إطار العناية بدعم المسيرة التعليمية لأيتام المدينة المنورة، وتحفيز المتفوقين منهم في مختلف المراحل الدراسية.

وخلال الحفل، كرّم أمير المنطقة، الفائزين في الجائزة بفروعها الخمسة التي تشمل كافة المراحل الدراسية للتعليم العام، معرباً عن اعتزازه بالمستوى التعليمي الذي حققه الفائزون والفائزات، مقدماً لهم التهنئة، مؤكداً ضرورة الاستمرار في الاجتهاد والمثابرة لمواصلة مسيرة التفوق في المراحل الدراسية المقبلة.

واستُهل الحفل السنوي للتفوّق الدراسي بمشاهدة الحضور عرضاً مرئياً لمسيرة جائزة الشيخ إبراهيم جليدان للتفوّق الدراسي لأبناء وبنات جمعية تكافل، حيث استُعرضت محاور الجائزة وجوائزها التي يصل مجموعها إلى 75 ألف ريال.

إثر ذلك، تحدّث عدد من الفائزين عن تجربتهم الدراسية، ودور الجائزة في تحفيزهم وأثرها على مسيرتهم التعليمية.

ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن برامج نادي تكافل الاجتماعي خلال العام 2022 ومنظومة خدماته التعليمية والتربوية والترفيهية الموجهة لـ4251 مستفيداً، وتهيئة 9165 فرصة للمشاركة من خلال 450 فعالية منفذة، إضافة إلى تنظيم 172 ورشة تدريبية وتقديم 648 حصة تعليمية للأبناء والبنات المستفيدين من خدمات جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام.

وألقى عضو مجلس إدارة جمعية تكافل الخيرية المهندس قيس جليدان، كلمة الجائزة تحدث عن مسيرتها الناجحة -بفضل الله وتوفيقه- ثم بدعم ورعاية أمير منطقة المدينة المنورة، وبتعاون ومتابعة فريق العمل في تكافل وحرص ومثابرة أبنائنا وبناتنا الذين حقق 39 منهم هذا العام الدرجة الكاملة 100%. وأضاف: قفزت أعداد المتفوقين المرشحين للجائزة من 312 متفوقاً في الدروة الأولى للجائزة لتصل إلى 1345 طالباً وطالبة في الدورة الحالية، ومواكبة زيادة أعداد الفائزين حيث وصل العدد في الدورة الرابعة إلى 84 فائزاً.

من جهته، قدّم أمين عام جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام الدكتور عبدالمحسن الحربي، شكره وتقديره لأمير المنطقة على متابعته ورعايته كافة احتياجات الأيتام ودعمه الكريم لمسيرتهم التعليمية وتشجيعه المستمر للمبادرات المجتمعية الهادفة التي تسهم في رعاية الأيتام وتحفيزهم، مُشيراً إلى أن جائزة الشيخ إبراهيم جليدان -رحمه الله- السنوية للتفوق الدراسي تمثل نموذجاً مميزاً للدعم الذي تحظى به تكافل من المجتمع والتعاون المستمر من الجميع لرعاية الأيتام على مستوى منطقة المدينة المنورة.