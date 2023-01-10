أعلن برنامج حساب المواطن اليوم (الثلاثاء) إيداع مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين، وذلك بعد التوجيه الملكي والمتضمن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالا عوضًا عن 417 ريالا.

ورفع مدير عام برنامج حساب المواطن وليد الأسمري شكره للقيادة الرشيدة على ما أولوه من اهتمام ودعم للمواطنين وحماية الأسر المستحقة وذلك من خلال التوجيه الملكي بتمديد الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن التسجيل لا يزال قائما لكل من يرغب بالتسجيل والحصول على دعم البرنامج وذلك عبر الرابط ca.gov.sa.

وذكر مدير عام البرنامج أنه بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 145 مليار ريال، موضحا أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1848 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2,1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8,5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 487 ألف مستفيد.

وكان خادم الحرمين الشريفين، قد وجه اليوم، بناء على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، باستمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.