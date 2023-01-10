بتشريف ورعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ورعاية وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، تشارك مجموعة «دله البركة» بصفتها الراعي الماسي في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة (إكسبو الحج 2023)، الذي يقام في «سوبر دوم جدة» خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير الجاري، بحضور عددٍ من المسؤولين وأصحاب الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى عددٍ من السفراء والقناصل لدى المملكة العربية السعودية، وأكثر من 200 جهة عاملة في منظومة الحج والعمرة.

ويعد «مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة» أكبر معرضٍ على مستوى العالم، متخصصٍ في طرح وتقديم الحلول المبتكرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما يعتبر منصَّة يلتقي فيها المسؤولون والمستثمرون ليعرضوا من خلالها المشاريع المستقبلية التي تسعى إلى تعزيز قطاع الحج والعمرة وتحقيق التميز والاستدامة في مجال خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتشارك «دلة البركة» في إكسبو الحج 2023 بصفتها الراعي الماسي للمساهمة في دعم جهود وزارة الحج والعمرة، وللارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، ومواصلة لتاريخها العريق في خدمة الحجاج والمعتمرين، منذ أن أسسها المغفور له صالح كامل، رحمه الله، حيث تشرفت بتنفيذ أول عقود نظافة الحرمين الشريفين، لتطور عبر السنوات منظومة متكاملة من الشركات لخدمة ضيوف الرحمن؛ من أبرزها شركة دله لنقل الحجاج بين مكة والمدينة والمشاعر المقدسة بأسطول حديث من الباصات يبلغ 840 حافلة، وأبراج معاد التي تشمل 21 برجاً فندقياً بأكثر من 11 ألف غرفة بجوار بيت الله الحرام، وفندق دلة طيبة من فئة الخمس نجوم، الذي يحتوي على 473 وحدة فندقية، ويبعد 50 متراً عن المسجد النبوي، ومشروع المناخة الحضري الملاصق لساحات الحرم النبوي، ويضم 1.400 وحدة فندقية، وشركة مجموعة خدمات الطعام، بطاقة إنتاجية تزيد على 50 ألف وجبة يومياً، ووكالة دارين للسفر والسياحة، وشركة تسهيل لخدمات استقبال وتوديع المعتمرين والزوار في المطارات وتقديم الخدمات اللوجستية.

وتواصل «دلة البركة» نهجها في الاستثمار في المشاريع النوعية لخدمة ضيوف الرحمن، إكمالاً لنهج مؤسسها في إعمار الأرض.

الجدير بالذكر أن مجموعة «دلة البركة» من الرواد في قطاع الأعمال السعودي، حيث تتوزع استثماراتها في مختلف الصناعات وقطاعات الأعمال، كما تلتزم بمسؤولياتها المجتمعية في مختلف أنشطتها ومشاريعها، وتسعى عبر أعمالها إلى إرساء أسس ثابتة تعزز جودة الحياة وتوفر الظروف المستدامة لتنمية الأعمال والمجتمعات.