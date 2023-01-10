أمير تبوك يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم، سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة ليزالوته بلزنر، والوفد المرافق لها، التي تزور منطقة تبوك حالياً.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منوهاً بعمق العلاقات التي تربط المملكة بالدنمارك في مختلف المجالات.

وعبرت سفيرة مملكة الدنمارك عن بالغ شكرها وتقديرها لأمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مبدية إعجابها بما شاهدته بمنطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية. وفي نهاية الاستقبال تسلّم أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة.