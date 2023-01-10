يناقش مجلس الشورى سنوياً أكثر من 130 تقريراً، ويغلق ملفاتها في كل عام دون تأجيل أو تعليق. في غضون ذلك أبدى عدد من أعضاء المجلس ملحوظات وآراء على تقرير نظام الصندوق السعودي للتنمية، وطلبت لجنة الشؤون الخارجية منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة، وناقش المجلس مقترح مشروع تعديل عدد من مواد نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر في 14/8/1394هـ، المقدّم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.وأصدر مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة المنعقدة برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل فهم السُّلمي قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1443/1442هـ، إثر استماع المجلس إلى تقريرٍ مقدّمٍ من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية،ووافق المجلس على عددٍ من مذكرات التفاهم ومشاريع الاتفاقيات، من ضمنها الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة ووكالة الاتصالات الوطنية في جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة، وحكومة المملكة المغربية في مجال خدمات النقل الجوي.وجاءت موافقة المجلس على مذكرتي التفاهم ومشروع الاتفاقية إثر تقديم لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقاريرها بشأن ذلك.