عسير: أضرار وفوائد الأجهزة الذكية في ملتقى الصحة النفسية والألعاب الإلكترونية

نظمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية، بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، ملتقى «الصحة النفسية والألعاب الإلكترونية»، وذلك بحضور 550 مشرفا ومشرفة وموجها وموجهة صحية، و6000 طالب وطالبة. ويهدف اللقاء إلى التحذير من تأثيرات سلبية على سلوك الطفل والمراهق من حيث انعكاس أساليب العنف والسلوكيات السلبية التي لا تنتمي إلى قيمنا الإسلامية، وعاداتنا وتقاليدينا العربية. وتناول الملتقى الذي قدمه طبيب الأسرة وصحة المجتمع الدكتور تامر شيحة، عدة محاور أبرزها: الأجهزة الذكية.. ضرورة أم رفاهية، وإدمان الأجهزة الذكي.. حقيقة أم خرافة، وفوائد استخدام الأجهزة الذكية، وأضرار استخدامها، بالإضافة إلى قواعد الاستخدام الأمثل للأجهزة الذكية. واختتم اللقاء بعرض فيديو توعوي، وعدد من المشاركات والمداخلات.