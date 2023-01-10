للعام الثاني على التوالي، فاز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بلقب «القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022».

وحصل الأمير محمد بن سلمان، وفق استطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية، على (7 ملايين و399 ألفا و451 صوتا)، ما يشكل 62,3% من أصل (11 مليونا و877 ألفا و546 صوتا)، شاركوا في الاستطلاع الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي وانتهى عند الساعة 24 من التاسع من يناير الجاري.

وحطمت نسبة الأصوات التي حصل عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرقم القياسي في تاريخ استطلاعات الرأي التي دأبت RT على إجرائها نهاية كل عام.

وفاز بالمركز الثاني رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بـ(2 مليون و950 ألفا و543 صوتا)، بواقع 24,8% من إجمالي الأصوات.

فيما حصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على المركز الثالث بـ(مليون و387 ألفا و497 صوتا)، بواقع 11,7% من إجمالي أصوات المشاركين.