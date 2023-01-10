ناصف المبتعث السعودي في جامعة فلوريدا تيك (الولايات المتحدة) فيصل محمد القحطاني زميلة الأمريكي جائزة «Faculty Honors Award»، وذلك من بين 150 طالباً وطالبة مشاركين في المسابقة.

وقالت رئيس النادي الطلابي السعودي في جامعة فلوريدا تيك والمبتعثة لدرجة الدكتوراة في علوم الحاسب من جامعة أبها أميرة خليف السلمي لـ«عكاظ» يتم ترشيح الطلبة من كليات الجامعة من قبل أعضاء هيئة التدريس، والترشيح يكون بناء على المعدل التراكمي والأداء الأكاديمي عموماً. وهو تكريم لأفضل طالب علوم طيران وبلغ عدد المرشحين في المسابقة 150 طالباً وطالبة، إذ تأهل في الجولة النهائية الطالب فيصل القحطاني وطالب أمريكي وتناصفا الجائزة.

وأشارت السلمي إلى أن الطالب القحطاني يعتبر أول طالب سعودي يحصل على هذه الجائزة من جامعة فلوريدا تيك العريقة وتسلمها من مدير الجامعة. مؤكدة أن جامعة فلوريدا تيك هي إحدى الجامعات المتعمدة التي تضم عدداً من الطلبة السعوديين المميزين، وأكدت فخرها الشديد بهذا الإنجاز من الطالب القحطاني الذي مثل الوطن خير تمثيل لتحقيق رؤية وطننا الحبيب.

وذكرت أن النادي الطلابي السعودي بجامعة فلوريدا تيك يحظى بدعم الملحقية الثقافية السعودية، التي بدورها تدعم جميع جهود الطلبة وتبرز تميزهم وإنجازاتهم. من جهته عبر الطالب فيصل القحطاني عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال إنه شغوف لخدمة وطنه وما يخدم رؤية مملكتنا الحبيبة.