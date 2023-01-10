أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور أمير منطقة المدينة المنورة الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمس، مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة «إكسبو الحج» 2023، في نسخته الثانية، والذي تحتضنه محافظة جدة، بمشاركة 81 متحدثًا من القطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من وزراء الشؤون الدينية، ورؤساء بعثات الحج والهيئات العليا من أكثر من 57 دولة. ورحب وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، في افتتاح «إكسبو الحج» بالأمراء والوزراء والخبراء والمختصين والمهتمين بشؤون الحج والعمرة، مؤكدًا أن خدمة ضيوف الرحمن من جميع بلدان العالم أولوية قصوى، والتزام تاريخي أصيل، وشرف عظيم تفتخر به حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة ويسر ضمن رحلة إيمانية ثرية مرقمنة الخدمات. وشدد الربيعة على حرص وزارة الحج والعمرة على تجويد وتطوير كافة الخدمات والحلول المُقدمة للحجاج والمعتمرين من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات في منظومة الحج والعمرة، لافتًا إلى أن تجمع الجهات المشرفة على شؤون الحجاج والمعتمرين في دول العالم الإسلامي، والتبكير في توقيع اتفاقيات الحج دليل على الحرص والعمل المستمرين لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين بيسر بالشراكة مع الجهات المعنية من 70 جهة. وكان أميرا منطقتي منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، زارا معرض «إكسبو الحج»، برفقة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح ناصر الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس عام شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات أمين عام لجنة الحج العليا الفريق أول سعيد القحطاني، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح إبراهيم الرشيد. وشهد المنتدى توقيع عدد من اتفاقية ومذكرات تفاهم مع عدة جهات، منها: هيئة الأوقاف العامة، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، مجمع الملك سلمان للغة العربية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، لتقديم عدد من الخدمات وتبادل الخبرات، كما جرى توقيع أكثر من 57 اتفاقية لخدمات الحج مع جميع الدول الإسلامية تتضمن أعداد الحجاج والخطة المخصصة لمنافذ القدوم، والتعليمات الصحية والإجرائية.جلسات حوار و«حج توك» و36 ورشةفيما أطلق أميرا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبادرة صُنع في مكة والمدينة،يناقش الخبراء والمتخصصون المشاركون في «اكسبو الحج» سُبل وضع خارطة طريق لتعزيز وإثراء رحلة الحج من خلال 10 جلسات رئيسية، و13 جلسة حوارية، وجلسات «حج توك» «Haj«Talk»، و36 ورشة عمل، علاوة على العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، مثل: المعرض الإسلامي، منطقة تحدي الحج والعمرة منطقة الشركات الناشئة، ويهدف «إكسبو الحج» لبناء منظومة مُتكاملة ومُستدامة تُسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن بالاستفادة من أفكار ورؤى المختصين، واستشراف التوجهات المستقبلية، وتطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات المحلية والدولية بما يثري تجربة ضيوف الرحمن، وإشراك المبتكرين ورواد الأعمال لتعزيز جودة الخدمات المُقدمة في الحج، واستعراض جهود المملكة في تعزيز استدامة تطور الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن.