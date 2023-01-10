استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في مكتبه بمكة المكرمة، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، يرافقه الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بالمنظمة الأستاذ الدكتور قطب سانو.وقد أشاد أمين المنظمة بالحدث التاريخي لوثيقة مكة المكرمة التي تشرفت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومبادرة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.فيما ثمن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إقرار دول منظمة التعاون الإسلامي لوثيقة مكة المكرمة للإفادة منها في المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية، مشيداً باعتمادها في تدريب الأئمة ولاسيما في دول الأقليات، بوصفها أهم وثيقة إسلامية من نوعها في العصر الحديث أجازها مفتو وعلماء الأمة الإسلامية.واستقبل الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي مفتي البوسنة والهرسك الشيخ حسين كفازوفيتش، الذي يزور المملكة حالياً بناء على دعوة من الرابطة، وقد جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.