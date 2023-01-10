شهدت بعض مناطق ومدن وعدد من المراكز والهجر في المملكة، أمس، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.وللمرة الثالثة خلال هذا الموسم، شهدت مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك تساقط الثلوج، فيما تحولت المرتفعات بمحافظة الطائف وتحديداً المناطق السياحية «الشفاء» إلى لوحة فنية لاكتسائها بالضباب.وشهدت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، أجواءً ضبابية صاحبها رذاذٌ خفيف، أدت إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية على المنطقة مع انخفاض لدرجات الحرارة ومستوى الرؤية، بعد الأمطار التي هطلت، أمس، على المنطقة وأضفت جمالاً على طبيعة المكان في مدينة عرعر. وكثف الدفاع المدني من وجوده في مختلف المناطق وتحذيراته من خطورة عبور مجاري السيول أو الجلوس فيها، وعدم الاقتراب من التجمعات المائية، وعدم ترك الأطفال يلعبون حول التجمعات المائية والسيول والحذر والانتباه أثناء القيادة.ووجهت الإدارة العامة للمرور نصائح لقائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة، وترك مسافة آمنة بين السيارات، واستخدام إشارات التنبيه في حالة انعدام الرؤية، وتخفيف السرعة والتوقف عن القيادة وتجنب البرك والتجمعات المائية.