استعرض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خلال استقباله أمس في المخيم الشتوي في العلا، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير، العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.فيما حضر من الجانب الباكستاني، مدير مكتب قائد الجيش الباكستاني اللواء محمد عرفان، والسفير الباكستاني لدى المملكة أمير كهرمان، والملحق العسكري بسفارة باكستان لدى المملكة العميد محمد عاصم.