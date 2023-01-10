دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الموردين بإصدار الإقرار الذاتي وشهادة الإرسالية للمنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية وتسجيلها في منصة سابر بهدف تسريع عملية الفسح الجمركي، ورفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية، والتأكد من خلو المنتجات من أي عيوب قد تؤثر على سلامة المستهلك والحفاظ على البيئة.وأوضحت «الهيئة»، في بيان لها أمس، أن إجراءات تسجيل المنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية بخطوات سهلة وميسرة بدءاً من الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر وتسجيل الدخول، ثم إضافة المنتجات، وبعد ذلك طلب إقرار ذاتي للمنتجات المحلية أو المستوردة، وأخيراً إصدار شهادة إرسالية للمنتجات المستوردة.وأضافت، أن منصة سابر الإلكترونية تسهل على المستفيدين من المستوردين والمصنعين المحليين الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المقبولة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها بمنصة سابر في بلد المنشأ، مما يسهم في تسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية وتقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة بشكل إلكتروني.يشار إلى أن إجمالي عدد الإقرارات الذاتية للمنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية بلغ أكثر من مليون و200 ألف إقرار ذاتي تم إصدارها من منصة سابر، إضافة إلى تجاوز عدد شهادات الإرسالية التي تم إصدارها للمنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية أكثر من 245 ألف شهادة إرسالية.