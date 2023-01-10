ما إن تدخل حي المنتزه حتى تصافحك أبراج الضغط العالي التي تعد أشهر معالمها غير المرغوب فيها من أهالي الحي. ورغم مرور السنين إلا أن مطالبتهم باستبدالها وتحويلها إلى خطوط أرضية لم تجد أذاناً صاغية من شركة الكهرباء التي آثرت مكافأتهم بقطع التيار عند كل موجة أمطار في جدة.معاناة سكان حي المنتزه شرقي المحافظة لم تكن وليدة اللحظة، إذ رفع الأهالي عشرات المطالبات وفق تركي الأجفن، الذي أشار إلى التشوه البصري بسبب أعمدة الكهرباء والأسلاك العلوية، وقال: إنه سبق أن ناشد السكان بتحسين المظهر الحضري بتحويل الكهرباء إلى أرضية دون جدوى.وأضاف الأجفن، أن تمديدات الضغط العالي تعانق أسطح المنازل ويشعر السكان بالقلق عند كل مطر يهطل في جدة، ونعلم جميعاً أن قطاع الكهرباء شهد نمواً كبيراً ومتسارعاً غير أن ذلك لم يواكبه جهد في استبدال خطوط الضغط العالي بأرضية. من جانبه، يشير عبدالله ضيف الله الوليدي، إلى أن أسلاك الموت للضغط العالي المكشوفة التي تقبع فوق كل منزل بحي المنتزه تواكبت مع قلق وخوف دائمين من ملامسة تيار الضغط لأسطح البيوت «حان تصحيح وضع الكهرباء في الحي وإنهاء معاناتنا من تلك الأعمدة التي تشكل خطراً علينا، فلا نشاهد أعمال صيانة لها ونمت على بعضها الأعشاب ونشاهد بعض الكبائن الخاصة بها مفتوحة».ويختم أحد سكان حي المنتزه فاضل المالكي، أن المعاناة من أعمدة الكهرباء مستمرة منذ سنوات، ونرى من فترة إلى أخرى ارتطام الشاحنات بها وسقوط الأعمدة على المنازل، فضلاً عن انقطاع التيار في أيام المطر.