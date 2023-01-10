فاقم عدم استكمال تقاطعات وأكتاف جسر المعيصم بطريق مكة - الشرائع السريع، والواقع ضمن مشروع الطريق الدائري الرابع، معاناة قائدي المركبات خلال هطول الأمطار الغزيرة، التي شهدتها العاصمة المقدسة خلال الأسبوع الماضي.ورصدت عدسة «عكاظ» ميدانياً، ازدحاماً مرورياً متكرراً طوال أيام هطول الأمطار للقادمين من جهة الشرائع، والطائف الراغبين في الاتجاه إلى طريق المدينة السريع ومخطط العسيلة من جهة سوق حراج الخردة.وتسبب عدم استكمال أعمال المشروع في حدوث تجمعات كبيرة للمياه، نتج عنها تكسرات وحفر بالطريق الموقت لعبور المركبات؛ ما ساهم في حدوث الازدحام المروري الكبير، خصوصاً في الفترة المسائية، رغم وجود الجهات المعنية مثل إدارة المرور وأمانة العاصمة المقدسة.ويأمل مرتادو الطريق من الجهات المختصة الإسراع بتنفيذ الأجزاء المتبقية من المشروع لإنهاء هذه المعاناة المتكررة، وتحرير الحركة المرورية خصوصاً عند هطول الأمطار وتجمعات المياه.