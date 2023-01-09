بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية السنغال ماكي سال، إثر نبأ حادث تصادم حافلتين في بلدة كافرين وسط جمهورية السنغال، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك «علمنا بنبأ حادث تصادم حافلتين في بلدة كافرين وسط جمهورية السنغال، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السنغال الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية السنغال من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، للرئيس ماكي سال.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ حادث تصادم حافلتين في بلدة كافرين وسط جمهورية السنغال، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».