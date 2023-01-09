قال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة إنه في العام 2019، أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور ولي العهد، برنامج «خدمة ضيوف الرحمن» ليكون أحد أهم برامج تحقيق «الرؤية»، التي جعلت ضمن أهدافها تمكين قدوم أكبر عدد ممكن من الحجاج والمعتمرين، وتيسير رحلتهم وتوفير سبل السلامة لهم ليحظوا بتجربة إيمانية عميقة ومؤثرة. وفي هذا الشأن أطلقت الوزارة مع الشركاء منظومة «نسك» التي تهدف لتسهيل الإجراءات وإثراء التجربة، وتم تمديد تأشيرة العمرة من 30 يوماً إلى 90 يوماً، مع إمكانية التنقل داخل المملكة في أي وقت، فضلاً عن إصدار التأشيرة في أقل من 24 ساعة، ويمكن لأي زائر للمملكة بأي نوع من التأشيرات أداء مناسك العمرة، وزيارة المدينة المنورة.وأضاف الوزير أنه تم تم تخفيض تأمين المعتمرين من 235 ريالاً إلى 88 ريالاً فقط بنسبة 63%، وتخفيض تأمين الحجاج من 109 ريالات إلى 29 ريالاً فقط بنسبة 73%. وتواصل الوزارة العمل مع الشركاء في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية لرقمنة المزيد من إجراءات الدخول، وعلى رأس ذلك مبادرة «طريق مكة» التي تتيح للحجاج إنهاء إجراءات السفر من بلدانهم.