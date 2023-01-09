أكد أمين عسير المهندس عبدالله الجالي، أن الأمانة ستكون ممكنة لجميع المستثمرين، وستزيح جميع المعوقات أمامهم وذلك خلال لقائه 100 مستثمر في ملتقى الاستثمار الذي نظمته الأمانة، اليوم.

وأضاف أن الرؤية والوضع الحالي يؤكد أن المستثمر هو العمود الفقري لنمو الاقتصاد، وأن الشفافية بين المستثمر والمسؤول هي المحرك الوحيد لنجاح الاستثمار، حاثاً المستثمرين بالاتجاه في استثمار الخدمات البلدية سواءً في قطاع النظافة أو قطاع الحدائق أو القطاعات الأخرى. من جهته أشاد وكيل الوزارة للخصخصة والاستدامة المالية المهندس هاشم الفواز، بالحراك الذي تشهده منطقة عسير في مجال الاستثمار، مضيفاً إلى تطلع الوزارة إلى إضافة الكثير من الفرص وتنوعها، خاصة أن هناك مناخا جاذبا تشهده المنطقة حيث أن جميع العوامل سواء من اهتمام أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال أو حرص الأمين، جميعها محفز للاستثمار في المنطقة.

وأعرب رئيس الغرفة التجارية حسن الحويزي، عن سعادته بحضور عدد كبير من رجال الأعمال لهذا الملتقى، مشيراً إلى جهود أمير المنطقة، من خلال تشكيل لجنة لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين. وأكد استعداد الغرفة على تنظيم الورش وتحملها جميع الدراسات لجميع الفرص بالتعاون مع الأمانة من خلال استعراض جدوى تلك الفرص. من جهته استعرض مدير عام التسويق وعلاقات المستثمرين هباش الهباش، لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة وأثرها على القطاع الخاص والتنمية بالمنطقة، كما تحدث عن مسارات تطوير الاستثمار والتوجهات الاستثمارية للأمانة والبلديات.

وأكد أن هناك 2500 فرصة، منها 1150 في القطاع التجاري والترفيهي، و520 في قطاع الحدائق والساحات، و220 في الورش و350 في القطاع السياحي و16 في قطاع النقليات، و65 فرصة في قطاع المصانع، و200 في لوحات الإعلانات، و15 على السواحل، و 35 للقطاع المالي والبنوك. إلى ذلك شهد الملتقى عددا من المداخلات والنقاشات، والتي تخص التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين سواءً على مستوى الأمانة أو على مستوى محافظات المنطقة.