عقدت محافظة محايل اليوم (الإثنين) بمركز الأمير نايف الحضاري ورشة عمل تعريفية تنظمها الإدارة العامة لشؤون الإسكان بمنطقة عسير للتعريف ببرامج وأهداف واستراتيجيات قطاع الإسكان، برعاية محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، وبحضور المدير العام لشؤون الإسكان بمنطقة عسير المهندس حمود بن ناصر القحطاني، ورؤساء المراكز التابعة، ومديري الإدارات الحكومية وعدد من المشايخ ونواب القبائل والمواطنين.

بدأت الورشة بكلمة لمحافظ محايل رحب فيها بالجميع، منوهًا بجهود أمير منطقة عسير الدائمة والمستمرة، وما نجده من عناية فائقة من اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطن وتقديم مختلف الخدمات في يسر وسهولة.

كما استعرض المدير العام لشؤون الإسكان رؤية ورسالة الوزارة وهدفها الرئيسي لتقديم الخدمات بأسلوب واضح وسهولة قصوى للوصول إلى تحقيق متطلباتهم، مقدما عرضا مرئيا وشرحا مفصلا لمنتجات وزارة الإسكان المختلفة وشروطها وضوابطها وطرق الحصول عليها.