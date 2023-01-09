ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، (12 مواطنًا، ومقيم من الجنسية الباكستانية)، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي بمنطقة عسير ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى 20 ألف ريال، وعقوبة إشعال النار على أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.

وحث المتحدث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.