رعى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، بحضور وزير التعليم يوسف عبدالله البنيان، حفل إطلاق مشروع «أطفال لتبقى» الذي تنظمه الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة «لتبقى» إحدى مبادرات وبرامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التعليم، مستهدفاً الأطفال من عمر (4 - 12 سنة).وتخلل الحفل، الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين في القطاعين العام والخاص، وبمشاركة نخبة مميزة من الأطفال، مجموعة من الفقرات والعروض التعريفية منفذة بالكامل من الأطفال.وسيركز المشروع على رسائل عديدة منها الوعي بأهمية الطاقة في المملكة ودورها في الرخاء والتنمية، واستشعار المسؤولية في استهلاك الطاقة، وتشجيع ترشيدها، والوعي بالآثار المترتبة على أنماط استهلاك الطاقة المختلفة، وأساليب وسلوكيات توفير الطاقة، إلى جانب نشر برامج توعوية ومسلسلات كرتونية وإقامة معارض متنقلة في مختلف مدن المملكة، بهدف توعية الأطفال عن استهلاك الطاقة بطريقة جاذبة، ومعرفة سلوكيات الاستهلاك بأدوات ووسائل حديثة تناسب أعمارهم.