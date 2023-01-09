بحضور ومشاركة نُخبة من الأطباء المتخصصين محليا وعالميا، ينطلق في الرياض، يوم 13 يناير الجاري، أول مؤتمر طبي دولي يُعقد بالمملكة العربية السعودية عن مرض الفتاق.

ويهدف المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدى يومين، إلى تعريف أكثر من 300 كادر صحي في المملكة بأحدث طرق علاج مرض الفتاق، وتطوير مهاراتهم الجراحية عن طريق نقل خبرات التعامل مع مرضى الفتاق، لتطوير مستوى الخدمة الصحية المقدمة لمرضى الفتاق السعودي.

ويناقش المؤتمر خلال جلساته عددا من المحاور المهمة، في مقدمتها التوعية والتثقيف بمرض الفتاق، وأحدث طرق علاجه، والتعريف بالتقنيات الجديدة من حيث طريقة إجراء العمليات عبر المناظير أو الروبوت، كما يتيح المؤتمر فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين الأطباء بما يعود بالنفع على المريض السعودي.

وسيتحدث في جلسات المؤتمر 12 طبيبا على أعلى مستوى في الجراحة، إلى جانب متحدثين من الشرق الأوسط، ونائب رئيس الجمعية الأوروبية لجراحة الصدر والمريء، المحاضر بجامعة النمسا، البروفيسور سيباستيان شوبمان.

وأوضح الرئيس الشرفي للمؤتمر، نائب رئيس الجمعية الأوروبية لجراحة المريء والأمعاء الأمامي، البروفيسور سيباستيان شوبمان، أنه ستشارك في المؤتمر هيئة التخصصات الصحية، والجمعية السعودية للجراحة، ويحضره أكثر من 300 ممارس صحي من جميع القطاعات الصحية العاملة في المملكة.

وقال البروفيسور شوبمان، إن المؤتمر يعد الأول من نوعه من حيث الشمولية لمرضى الفتاق، ونوعية الموضوعات التي سيناقشها، ويتيح تبادل الخبرات بين الأطباء للوصول إلى أفضل السبل لعلاج مرضى الفتاق، مشيرا إلى وجود أكثر من 4 آلاف مصاب بالفتاق عالمياً من بين كل 100 ألف لمن هم فوق عمر 45 عامًا.

من جهته، أكد الدكتور أشرف مغربي رئيس الجمعية السعودية للجراحة، أهمية المؤتمر في تطوير مستوى الخدمة الصحية المقدمة لمرضى الفتاق، من خلال تبادل الخبرات بين المشاركين، والتعرف على أحدث طرق علاج مرض الفتاق.

بدوره، أشار استشاري الجراحة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض الدكتور إبراهيم البابطين، إلى أن الفتاق البطني هو الأكثر شيوعا لدى المرضى، ويكون سببه التاريخ المرضي من الجراحات السابقة أو ضعف عضلات البطن، أو نمط الحياة غير النشط، ما ينتج عنه ضعف في الجدار البطني ويتطور إلى فتحة محددة أو خلل، ومن خلالها يحدث الفتق، ويبرز من خلاله أنسجة دهنية أو الأعضاء الموجودة في البطن، لافتا إلى أن جميع أنواع الفتاق تعالج بالتدخل الجراحي.

يذكر أنه سيشارك في المؤتمر كل من: البروفيسور سيباستيان شوبمان، والدكتور هيثم الزامل، والدكتور أحمد البركان، والأستاذ الدكتور عمر العبيد، والدكتور إبراهيم البابطين استشاري الجراحة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، والدكتور حسام العمري، والدكتور حسام عدي، والدكتور سويلم المطيري، والدكتور شادي صالح البحري، والأستاذ الدكتور محمد النعمي، والدكتور أشرف مغربي رئيس الجمعية السعودية للجراحة، والدكتور روجر جرجي.