أوضحت النيابة العامة، عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أنها أقامت الدعوى الجزائية بحق ٥٩١ متهماً بتهريب المخدرات إلى المملكة خلال أربعة أشهر، بواقع (٢٥٧) قضية تهريب باشرتها نيابات المخدرات بمناطق ومحافظات المملكة، وبلغت المواد المخدرة التي حاول الجناة تهريبها حبوب الإمفيتامين (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) حبة، فيما بلغ وزن الحشيش (٢.٥) طن، ووزن الشبو (٨٠٠) كيلو.يشار إلى أن جهات الضبط المختصة في قضايا المخدرات في المملكة، تقوم بدورها الفاعل حيال التحري والاستدلال عن جريمة تهريب المخدرات ومكافحتها وملاحقة المتهمين فيها والقبض عليهم وضبط المواد المخدرة في كافة منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.