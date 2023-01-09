برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تنطلق اليوم، فعاليات إكسبو الحج 2023؛ لمناقشة خدمات العديد من أوراق المؤتمر المقدمة من العديد من الجهات الحكومية.ويستعرض المؤتمر في محوره الثاني، التنافس ورفع كفاءة الأداء والتشغيل في جلسة تتناول خدمات الإسكان والضيافة وتقف عند آخر التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، كما يناقش «إكسبو الحج» مبادرة طريق مكة ودورها. فيما يستعرض مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة دور الإجراءات الإلكترونية، بما فيها طريق مكة، في تسهيل إجراءات الحج ضمن مسارات رقمية ابتداء من القدوم وحتى المغادرة.وتعد الإجراءات الإلكترونية المتقدمة المعمول بها في موسم الحج والعمرة جزءاً من مساعي المملكة، لأن تكون ضمن أفضل 20 نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي بحلول عام 2030. وتُعد مبادرة طريق مكة أنموذجاً لبرامج رؤية 2030 التي تسعى المملكة من خلالها إلى تسهيل رحلة الحج من خلال إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم إلكترونياً، مروراً بخدمات الاستقبال والوصول في المطارات، وانتهاءً بالإجراءات الإلكترونية المساعدة في مغادرتهم إلى بلدانهم، وشملت في مرحلتها الأولى 5 دول، باكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، والمغرب، وبنغلاديش.وأعلنت وزارة الحج والعمرة، تخصيص جلسة بعنوان «التخطيط للابتكار: رؤية مستقبلية لخدمات الحج والعمرة»، لتسليط الضوء على الإجراءات الإلكترونية، بما فيها مبادرة طريق مكة، واستعراض أبرز المؤشرات التي حققها برنامج التحول الرقمي في ما يتعلق بخدمات الحج والعمرة.دور الحكومة الرقمية في رفع الكفاءةيُشارك في الجلسة ضمن أعمال اليوم الثاني للمؤتمر نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ومدير الأمن العام الفريق محمد عبدالله البسامي، وعدد من المتحدثين من هيئة الحكومة الرقمية، ومركز المعلومات الوطني، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وتتطرق الجلسة إلى محاور عدة، مثل: دور الحكومة الرقمية في رفع كفاءة العمل الحكومي، وخدمات مركز المعلومات الوطني الذي يقدم خدمات تقنية لجميع الجهات العاملة في الحج.ويسعى «إكسبو الحج»، إلى بناء منظومة مُتكاملة ومُستدامة تُسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن بالاستفادة من أفكار ورؤى المختصين، واستشراف التوجهات المستقبلية، وتطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات بما يثري تجربة ضيوف الرحمن، وإشراك المبتكرين ورواد الأعمال لتعزيز جودة الخدمات المُقدمة في الحج، واستعراض جهود المملكة في تعزيز استدامة تطور الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن.