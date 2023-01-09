اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، والذي تضمن أهم البرامج التدريبية والإرشادية والمعارض والمبادرات التي تم تنفيذها خلال العام التدريبي الماضي، بالإضافة إلى إحصائيات المتدربين والمتدربات الذي بلغ عددهم 8000 متدرب ومتدربة في مخلتف التخصصات التقنية والنوعية.ونوه أمير تبوك، خلال لقائه في مكتبه بالإمارة أمس (الأحد)، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة علي بن مرزوق البلوي، بما يلقاه القطاع التقني والمهني من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.من جانبه، أعرب مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على ما يوليه من دعم ومتابعة لجميع برامج وأنشطة التدريب التقني والمهني بالمنطقة.