تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من يناير 2023، من انتزاع 1,282 لغماً، زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و123 لغماً مضاداً للدبابات، و1,151 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتان ناسفتان.ونزع فريق «مسام» 74 لغماً مضاداً للدبابات و250 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، نزع الفريق 23 لغماً مضاداً للدبابات و89 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة. وفي مديرية حريب بمحافظة مأرب جرى نزع لغم واحد مضاد للدبابات.وفي محافظة شبوة، تمكَّن فريق «مسام» من نزع ذخيرة غير منفجرة واحدة في مديرية عين، ولغمين مضادين للدبابات في مديرية بيحان.كما تمكَّن الفريق في محافظة تعز من نزع 11 لغماً مضاداً للدبابات و613 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية المخاء، و6 ألغام مضادة للأفراد و12 لغماً مضاداً للدبابات و197 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع «مسام» 380,887 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.وتواصل المملكة، ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال المشروع، تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.