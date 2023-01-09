رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 45 منشأة خلال ديسمبر 2022، لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلية، وتخلفها عن التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ «الهيئة» عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة. وأوضحت «الغذاء والدواء»، أنه ضمن جهودها لتوفير الدواء بكميات كافية في السوق المحلية، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهمات والمسؤوليات المناطة بهم، رصد مفتشوها 20 منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلية، و16 منشأة لم تبلغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، و9 منشآت لعدم التزامها بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من قبل «الهيئة». وأشارت «الهيئة» إلى أنها فرضت عقوبات على المنشآت المخالفة، وذلك حسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.ويُلزِم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ «الهيئة» في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.