يعتزم بنك التنمية الاجتماعية إطلاق حزمة قروض تمويلية، من أبرزها تمويل المشاريع الموسمية التي تستهدف المشروعات الصغيرة والعمل الحر.وأبلغ نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية سلطان الحميدي، «عكاظ»، أن نحو 2000 سيدة استفدن من منافذ البيع، وأن إستراتيجية الادخار الوطني حققت عوائد كبيرة لعملاء البنك هذا العام، إذ ساهم البنك خلال أقل من 4 سنوات في تمكين أكثر من 170 ألف عميل من ادخار مبالغ تتجاوز قيمتها 343 مليون ريال، وذلك بعد تنفيذ الإستراتيجية مبادراتها، انطلاقاً من لجنة وطنية تعنى بالادخار، تشكلت برئاسة البنك المركزي، وتضم أهم العناصر الفاعلة في منظومة الادخار، وبدأنا بإطلاق المنتجات الادخارية مثل «زود الادخاري»، والذي صمم لتطوير أداة لإدارة الدخل الشخصي، ويسمح لمستخدميه وضع ميزانية وتتبع نفقاتهم.وأوضح أن عدد السيدات المستفيدات هذا العام من خلال منافذ البيع بلغن أكثر من 2000 سيدة هذا العام من منافذ البيع المتزامنة مع اليوم الوطني في فعاليات سوق الدار 92 في جميع المناطق وفي الأسواق الدولية من خلال العديد من المنتجات غير المالية ومنها «تجسيد» و«يمام كافيه» والمقاصف المدرسية وحاضنات الإنتاج والمطابخ المجتمعية.وعن هل يعتزم بنك التنمية إطلاق منتجات تمويلية جديدة خلال الفترة المقبلة، وما نوعها إن وجدت، ومتى سيتم إطلاقها؟ قال: إن البنك يدرس السوق بشكل مستمر ويقيس أثر المنتجات التمويلية والخدمات الداعمة ويعمل على تصميم وتقديم منتجات مبنية على احتياج السوق وتطلعات العملاء، وسيشهد العام 2023 إطلاق العديد من المنتجات في مسار المنشآت الصغيرة والعمل الحر، ومن أبرزها قرض يستهدف «النشاطات الموسمية»، والتي ستلعب دوراً في تنشيط اقتصادات المجتمعات المحلية في مدن ومحافظات وقرى المملكة.وحول هل هناك تعاون بين بنك التنمية وجهات أو صناديق حكومية خلال الفترة المقبلة، وما نوع التعاون؟ أجاب بأن البنك يعمل وفق منظومة التنمية والتي يشرف عليها صندوق التنمية الوطني، ولذلك تجد أن دورنا في البنك يتكامل مع العديد من الجهات التي تخدم المواطن في المنظومة، كما أن معظم الجهات الحكومية أصبحت معتمدة عبر بوابة الجهات الحكومية التي منحت لمنسوبيها سهولة الوصول والاستفادة من منتجات البنك. أضف إلى ذلك، اتبعنا إستراتيجية التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي عبر عدد من المشاريع التنموية لتوفير فرص النجاح لكل ممارس للعمل الحر، أو أسرة منتجة، أو صاحب مشروع ناشئ أو صغير يرغب في دخول سوق العمل، وتتنوع أشكال التعاون من تقديم خدمات استشارية لمنتجات تمويلية أو تشغيل محافظ تمويل موجهة ومدعومة، أو توفير منافذ بيع وتسويق للوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين أو حاضنات الإنتاج ومسرعات الأعمال وغيرها من المنتجات ذات الأثر المباشر على العملاء.وعن آخر المستجدات حيال إستراتيجية الادخار الوطني قال: إن إستراتيجية الادخار الوطني حققت عوائد كبيرة لعملاء البنك هذا العام، إذ ساهم البنك خلال أقل من 4 سنوات في تمكين أكثر من 170 ألف عميل من ادخار مبالغ تتجاوز قيمتها 343 مليون ريال، بعد تنفيذ الإستراتيجية مبادراتها انطلاقاً من لجنة وطنية تعنى بالادخار، تشكلت برئاسة البنك المركزي وتضم أهم العناصر الفاعلة في منظومة الادخار، وبدأنا بإطلاق المنتجات الادخارية مثل «زود الادخاري» والذي صمم لتطوير أداة لإدارة الدخل الشخصي يسمح لمستخدميه وضع ميزانية وتتبع نفقاتهم والحصول على صورة شاملة لوضعهم المالي في منصة موحدة، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات والميزات المصرفية المفتوحة وبرنامج المكافآت التي يقدمها بنك التنمية للمتميزين في الادخار.وفي ذات السياق، توسع البنك في تقديم المنتج ليشمل فئات أخرى من عملائه وبعقد شراكات جديدة مع 7 بنوك تجارية لتقديم المنتجات الادخارية، إضافة إلى إطلاق برنامج زود الأجيال، وهو أول منتج ادخاري موجه للأطفال ويهدف لتعزيز السلوكيات المالية والادخارية السليمة لدى الأطفال بإشراف من الوالدين، كما فعّل البنك برنامج سفراء الادخار وقدم دورات تدريبية لنحو 300 ألف مواطن ومواطنة، وإطلاق برامج ومبادرات وفعاليات ادخارية كان آخرها هاكثون الادخار.المبالغ المستقطعة.. رسوم إدارية«عكاظ» سألت الحميدي عن إمكانية تحديث أو تغيير آلية عمل القروض المقدمة للمستفيدين، على سبيل المثال وضع فوائد على بعض المنتجات التمويلية بدلاً من أن تكون قروضاً حسنة، فأجاب: أؤكد حرص بنك التنمية الاجتماعية على تحسين تجربة العملاء من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في القطاع، ويمر البنك بمرحلة تحول تتم من خلالها مراجعة كافة الإجراءات والتحديات وبحث طرق تحسينها وتحديثها بشكل دوري من خلال قياس الأثر لكل الجوانب المرتبطة بها مع مراعاة عدم زيادة أي أعباء مالية أو اشتراطات إضافية على مستفيدي البنك. كما أؤكد أن جميع المبالغ التي يتم استقطاعها من عملاء البنك عبارة عن رسوم إدارية ثابتة وغير متغيرة، وواضحة المقدار للعملاء عند توقيع العقد، روعي في تصميمها أن لا يتم سدادها دفعة واحدة، ويتم تقسيمها بآليات متعددة على كامل مدة القرض تسهيلاً على العملاء، كما أن البنك لا يقوم باحتساب فوائد ربحية على قيمة القرض لضمان استمرارية الأعمال وتحقيق الاستدامة المالية للبنك، مع الأخذ في الاعتبار قدرة المنشآت على النجاح والنمو لتحقيق مستهدفات البنك للمساهمة في زيادة الناتج المحلي، وهو إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.