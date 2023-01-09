أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني لـ«عكاظ»، عدم وجود أي مشروع أو برنامج معني بتفريق السحب بالمملكة. وقال، إن البرنامج الموجود حالياً هو برنامج استمطار السحب بهدف زيادة الهاطل المطري، وزيادة المخزون المائي، كون المملكة بلداً شبه صحراوي تظل بحاجة للمياه في أي وقت.وقال، رداً على سؤال «عكاظ»: «لا يوجد أي برنامج لتفريق السحب، وأن ما يتم تداوله حول تفريق السحب شائعة تتكرر في المواسم المطرية ومعلومة غير حقيقية، مشدداً على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وبين القحطاني، أن استمطار السحب في مناطق المملكة تتم وفق آلية عمل معينة وجدولة خاضعة لظروف فنية».وبحسب المركز الوطني للأرصاد، تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، وخليص).وأهاب الدفاع المدني، بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.من جانبه، أوضح المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، أن الأمانة تباشر خطة عملها خلال الحالة المطرية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتستنفر جهودها ميدانياً. وقال، إن الأمانة تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وستواصل وجودها تأهباً للحالة المتوقعة. وأضاف البقمي، أن خطة رش المواقع لمكافحة حمى الضنك مدرجة ضمن خطة الأمانة والبلديات الفرعية.وكانت محافظة جدة شهدت الأسبوع الماضي أجواء ممطرة وانخفاضاً في درجات الحرارة، تزامنت مع تعليق الدراسة وتحويلها عبر منصة مدرستي (الدراسة عن بعد)، وسط متابعة من وزارة التعليم، وسجلت جدة خلال الأسبوع الحالي درجات ما بين 17 إلى 22 درجة عظمى فترة الليل، و24 إلى 28 درجة صغرى في النهار، في حين شهدت مدن عدة في المملكة حالات مطرية وسط استعداد وتأهب الجهات المختصة.