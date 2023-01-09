أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة، المرحلة التجريبية لخدمة النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي الشريف، مروراً بمسجد قباء وصولاً لميدان سيد الشهداء من خلال 100 عربة كهربائية، والتي تُعد النواة الأولى لخدمات النقل الفردي، وبناء منظومة النقل المنتظم على مدار الساعة بين الطرق المؤدية من وإلى المسجد النبوي الشريف. وأفادت «الأمانة»، أن الخدمة في مرحلتها الأولى تهدف إلى نقل الأفراد بعربات تستوعب ما بين 5 إلى 7 أشخاص، وباصات كهربائية، إضافة إلى قطار يحمل 60 شخصاً، ضمن مسار جادة قباء، والمنطقة المركزية، ثم ميدان سيد الشهداء، مشيرة إلى أن المستهدف خلال الأشهر الستة القادمة بلوغ عدد العربات الكهربائية إلى 500 عربة نقل منتظمة. وبينت الأمانة، أن هذه الخدمة وغيرها من الخدمات البلدية تأتي ضمن جهودها الرامية لتهيئة الفرص الاستثمارية المناسبة وتعزيز التنمية الاقتصادية للمنطقة وتوفير خيارات نقل متنوعة لسكان وزوار المدينة المنورة.