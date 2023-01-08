استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم بمكتبه بمقر الوزارة سماحة مفتي عكار بجمهورية لبنان الدكتور زيد بكار زكريا، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة لعدة أيام.

وخلال اللقاء رحب الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمفتي عكار والوفد المرافق له من علماء لبنان، كما تناول اللقاء مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل بخدمة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والتطرف والكراهية، مبينا أن لبنان ترتبط بالمملكة بروابط الأخوة عبر التاريخ.

من جانبه، ثمن الشيخ زكريا الجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين، إضافة إلى رعايتهما ودعمهما المستمرين للعالمين العربي والإسلامي والدفاع عن قضاياهما، منوهاً بمواقف السعودية التاريخية ودعمها الكبير لجمهورية لبنان في مختلف المجالات.

وأكد مفتي عكار أن المملكة هي رائدة العالم الإسلامي ومصدرة الخير للعالم وجهودها في التصدي للإرهاب والجماعات المتطرفة مقدرة من جميع المسلمين بالعالم، مقدما شكره وتقديره للوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على هذا اللقاء واهتمامه الشخصي بما يقوي الترابط مع علماء لبنان كافة للقيام بدورهم المنشود في التصدي للغلو والتطرف والاستفادة من جهود المملكة في نشر الوسطية والاعتدال.

حضر اللقاء من الجانب السعودي وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف الدكتور عواد بن سبتي العنزي، ومن الجانب اللبناني رئيس الجمعية الخيرية للعطاء خطيب مجمع أبي بكر الصديق ببيروت الدكتور أحمد المزوق، ومدرس الفتوى في طرابلس والشمال الشيخ سامر شحود.