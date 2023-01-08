حصل مركز جراحة العظام بمستشفى دلة النخيل على جائزة Global Business Outlook «كأفضل مركز تميز لجراحة العظام في المملكة العربية السعودية 2022»، وذلك تقديرا للدور الكبير والمميز الذي يقوم به المركز في مجال الرعاية الصحية على مستوى المملكة.

ويتميز مستشفى دلة النخيل بضمه لأكثر من عشرين مركزًا متخصصًا تقدم خدمات طبية شاملة تحت سقف واحد، وقد تطور مركز جراحة العظام بالمستشفى ليصبح أكثر مراكز العظام شمولاً بتوفير جميع تخصصات العظام الدقيقة التي تخدم جميع الفئات العمرية.

ويمثل حصول مركز جراحة العظام في مستشفى دلة النخيل على هذه الجائزة شهادة دولية نعتز بها بتميز المركز في تقديم خدمات جراحة العظام عالية الجودة، وذلك بما يضمه من نخبة من الأطباء الاستشاريين المتخصصين في جميع تخصصات العظام الدقيقة، بجانب ما يمتلكه المركز من أجهزة ومعدات طبية وتقنية حديثة، فضلا عن حرصه والتزامه بأعلى المعايير الدولية، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات الطبية عالية الجودة في مجال الرعاية الصحية، الأمر الذي أهله للحصول على هذه الجائزة.

مستشفى دلة النخيل يتمتع بسجل حافل ومميز من الاعتمادات والشهادات على المستويين المحلي والعالمي، أبرزها اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)، اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، اعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP)، شهادة ISO لسلامة الأغذية (ISO 22000)، شهادة ISO لأمن المعلومات والسرية (ISO 27000)، وشهادة الاعتماد الدولي للمعلومات الصحية (HIMSS6)، هذا بالإضافة إلى حصول مركز العظام على اعتماد المؤسسة الأمريكية لمراكز التميز الجراحي (SRC)، أحدهما كمركز تميز بجراحة العظام ككل والآخر كمركز تميز في جراحة استبدال المفاصل.

الجدير بالذكر أن مستشفى دلة النخيل حقق مؤخرًا إنجازًا جديدًا وفريدًا، وذلك بحصوله على شهادات اعتماد المؤسسة الأمريكية لاعتماد مراكز التميز الجراحي SRC، لستة من مراكز التميز الجراحي في المستشفى، حيث حصل المستشفى على شهادة مركز التميز في جراحة العظام ومركز التميز في جراحة السمنة ومركز التميز في جراحة استبدال المفاصل ومركز التميز في معالجة حصوات الكلى ومركز التميز في التخدير المتخصص، وكذلك مركز التميز في الجراحات التداخلية البديلة عن العمليات الجراحية التقليدية.

بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، تأتي كل تلك الإنجازات انطلاقا من حرص إدارة شركة دلة الصحية على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية بجميع منشآتها، باتباع أعلى المعايير العالمية واضعةً خدمة المرضى وسلامتهم أولوية قصوى.