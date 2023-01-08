كشفت النيابة العامة عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها أقامت الدعوى الجزائية بحق (٥٩١) متهماً بتهريب المخدرات إلى السعودية، وذلك خلال 4 أشهر فقط بواقع (٢٥٧) قضية تهريب باشرتها نيابات المخدرات بمناطق ومحافظات السعودية.

وأكدت النيابة أن المواد المخدرة التي حاول الجناة تهريبها بلغت 40 مليون حبة من حبوب الإمفيتامين، فيما بلغ وزن الحشيش (٢.٥) طن، وبلغ وزن مادة الشبو (٨٠٠) كيلو وغيرها.

يذكر أن جهات الضبط المختصة في قضايا المخدرات في السعودية، تقوم بدورها الفاعل حيال التحري والاستدلال عن جريمة تهريب المخدرات ومكافحتها وملاحقة المتهمين فيها والقبض عليهم وضبط المواد المخدرة في كافة منافذ السعودية البرية والبحرية والجوية.