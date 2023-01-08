يعتزم بنك التنمية الاجتماعية إطلاق حزمة قروض تمويلية، أبرزها تمويل المشاريع الموسمية، التي تستهدف المشاريع الصغيرة، والعمل الحر. وأبلغ نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية سلطان الحميدي «عكاظ»، بأن نحو ألفي سيدة استفدن من منافذ البيع. وأوضح الحميدي، أن البنك يدرس السوق بشكل مستمر، ويقيس أثر المنتجات التمويلية والخدمات الداعمة، ويعمل على تصميم وتقديم منتجات مبنية على حاجة السوق، وتطلعات العملاء. وزاد، أن المنتجات الجديدة في مسار المنشآت الصغيرة والعمل الحر، خصوصاً تمويل «النشاطات الموسمية»، ستلعب دوراً في تنشيط اقتصاد المجتمعات المحلية في مدن ومحافظات وقرى المملكة.