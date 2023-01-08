يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ، وفد المملكة المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي وأعمال الجمعية العمومية الـ(13) للاتحاد البرلماني الآسيوي في أنطاليا بجمهورية تركيا.وأشار رئيس الشورى إلى أهمية مشاركة المملكة، ممثلةً بمجلس الشورى في الاجتماعات البرلمانية الإقليمية والدولية، دعماً للتعاون والعمل المشترك في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد، وتأكيداً لمكانة المملكة وثقلها الإسلامي والسياسي والاقتصادي ومواقفها الحكيمة، واستمراراً للنهج الذي تسير عليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للإسهام في تحقيق الازدهار والتنمية في المنطقة والعالم.وستُناقش الاجتماعات عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والمتضمنة بحث بناء الازدهار في آسيا من خلال الصداقة والتعاون، ودعم الجهود الرامية إلى تعاون البرلمانات والحكومات الآسيوية من أجل الازدهار، والعديد من الموضوعات ذات الصلة بالعمل البرلماني.ويضم وفد المملكة العربية السعودية، برئاسة رئيس مجلس الشورى، عدداً من أعضاء مجلس الشورى وهم الدكتور علي سعد العلي، الدكتور فارس عبدالله العصيمي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في المجلس.