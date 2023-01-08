يطالب أهالي حي الحرف (غربي بيشة) بلدية المحافظة، بمعالجة وضع المقابر التي طالها الإهمال ما تسبب في انهيار عدد من القبور واختفاء معالم أخرى نتيجة العوامل المناخية والجوية. وناشد الأهالي الجهات المعنية بتوفير المياه والقوالب الأسمنتية والخرسان ومتابعة المقابر وصيانتها.وأكد محمد المعاوي ومسفر آل مثاعي أهمية الحفاظ على حرمة الأموات، وضرورة تفقد قبورهم وحمايتها من الانهيارات التي تسببها الأمطار والعوامل المناخية. وقال المعاوي إن مقبرة الحرف الرئيسية تحتاج إلى صيانة السور وعمل ارتداد من الجهة الشرقية لتوفير مواقف مناسبة، وأضاف: إن بعض القبور تعرضت لانهيار أجزاء كبيرة منها، بينما اختفت معالم بعضها ما يتطلب إعادة تأهيلها بوضع المصدات وردم التربة وإغلاق الانهيارات والجحور.وأشار مسفر آل مثاعي إلى أهمية الحفاظ على حرمة الأموات، مطالباً بلدية بيشة بتشكيل لجنة للوقوف على مقابر الحرف ومعاينة الوضع على الطبيعة ومعالجة الملاحظات، وقال: إن السكان في حي الحرف عادوا مجدداً لدفن موتاهم في مقبرة الحرف الرئيسية، لكنهم يصطدمون بعدم تجهيز القبور وعدم توفير متطلبات الدفن من القوالب الأسمنتية والمياه والخرسان، وناشد البلدية بالاهتمام وتلبية تلك الاحتياجات.