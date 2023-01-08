طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية، باستكمال رش المناطق الجبلية بالطريق الدائري الرابع الرابط بين طريق المعيصم وطريق مكة - المدينة السريع، وذلك لحماية سالكي الطريق ومرتاديه من تساقط الصخور التي تشهدها الطرقات عند هطول الأمطار؛ ما ينتج عنه حوادث مرورية.وأوضح كل من أحمد الزهراني، ويوسف محمد، وعمر صالح لـ«عكاظ» أن الشركة المنفذة قامت برش أجزاء من الطريق في كلا الاتجاهين قبل افتتاحه لعبور السيارات، مشيرين إلى أن أعمال الرش قد توقفت بعد تدشين حركة المرور رسمياً قبل أكثر من عام.وقالوا: «تشكل المناطق الجبلية خطورة كبيرة خاصة في مواسم هطول الأمطار؛ ما قد يتسبب في سقوط الحجارة على جنبات الطريق، ويشكل خطورة على السيارات، وبالإمكان استكمال العمل مع أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء مرور السيارات خلال ساعات الليل والنهار».وتساءلوا: لماذا تتوقف مشاريع في عدد من المواقع دون أن تنفذها الشركات؟