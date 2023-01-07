كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني لـ«عكاظ»، استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة بدءاً من غداً (الأحد) إلى يوم الثلاثاء، متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، القصيم، الشرقية، الرياض والباحة.

وأضاف المتحدث أن الأمطار المرتقبة يمتد تأثيرها يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، ويصاحبها تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية وجريان السيول.

وأشار إلى أنه من المحتمل تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، وتشمل جبل اللوز وعلقان والظهر، مبينا أن أكثر مناطق المملكة انخفاضا في درجات الحرارة في فصل الشتاء هي المناطق الشمالية والشمالية الشرقية.