ألزمت لائحة مرافق الضيافة الفنادق باقتناء الأعمال واللوحات الخاصة بالفنانين والفنانات في المملكة. وأضافت وزارة الثقافة، بالتنسيق مع وزارة السياحة، معايير ثقافية ضمن اللائحة الحديثة، عبر إدراج التجارب الثقافية المحلية ضمن برامج الضيافة.

وأدرجت الثقافة والفنون المحلية، ضمن برامج وفعاليات قطاع الضيافة؛ بهدف تعزيز وإثراء التجارب الثقافية المختلفة، ومنها التراث وفنون الطهي والأعمال الفنية والموسيقى وغيرها.

ويأتي ذلك في إطار جهود تعزيز وإثراء الثقافة والفنون بالمملكة في مختلف القطاعات، إذ يسهم إدراج هذه المعايير في خلق فرص تنموية للمواهب المتنوعة في القطاع الثقافي، وإثراء تجربة الزوار للفنادق وتعزيز حضور الثقافة في مرافق الضيافة من خلال المشاركة بخلق تجربة ثقافية أصيلة، ذات ارتباط وثيق بتراث وثقافة المملكة، بما في ذلك تعزيز حضور الإنتاج الفني المحلي وأعمال الفنانين السعوديين، وتوفير قائمة بالأطعمة التراثية المحلية التي تعكس ثقافة كل منطقة، إضافة إلى تطوير «الفنادق التراثية» لإبراز الثقافة المحلية بحسب ما تضمنته اللائحة.