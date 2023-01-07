بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور عبدالسلام المجالي - رحمه الله -.

وقال الملك: «علمنا بنبأ وفاة الدكتور عبدالسلام المجالي رئيس الوزراء الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في وفاة الدكتور عبدالسلام المجالي.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الدكتور عبدالسلام المجالي رئيس الوزراء الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية - رحمه الله - وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».