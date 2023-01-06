تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يُظهر تضرر مشروع سكني حديث شرقي الرياض جراء الأمطار التي شهدتها العاصمة أخيراً، إذ حاصرته مياه الأمطار وتحول لبركة ما يكشف غياب مشاريع الصرف داخل المشروع، كما أظهر المقطع تجول قوارب الدفاع المدني داخل الحي لإخراج السكان.

وفي رد من جانبها على الفيديو المتداول، وبالإشارة إلى الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الرياض خلال هذه الأيام، أكدت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» في بيان، أنها تتابع وبكل حرص جميع المشاريع المرخصة من قبلها للتأكد من سلامة تصريف الأمطار والسيول بها.

وأشارت «وافي» إلى رصدها تضرر أحد الأحياء في «مشروع بوابة شرق»، شرقي مدينة الرياض، موضحة أنه تم تشكيل فريق مختص للوقوف بشكل عاجل على الموقع ومعالجة تصريف الأمطار، وقد بدأت بالفعل أعمال معالجة الضرر من الجهات المعنية عبر سحب تجمعات مياه الأمطار في الموقع المشار إليه.

وشددت «وافي» على أن سلامة المساكن وساكنيها تشكل أولوية في التعامل مع مثل هذه الحالات، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان ذلك.