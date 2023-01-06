أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات الأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين في وسط جمهورية الصومال الفيديرالية خلال اليومين الماضيين، والتي أدت إلى وفاة وجرح العشرات من الأبرياء.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة مع جمهورية الصومال الفيديرالية وشعبها الشقيق ضد كل أشكال العنف والإرهاب، مجددةً رفضها التام لكل الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء وتحاول النيل من الأمن والاستقرار في جمهورية الصومال الشقيقة.

وعبرت وزارة الخارجية عن صادق عزاء المملكة ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.