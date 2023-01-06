جازان: القبض على شخص بحوزته 59 كغم من القات المخدر أخبار الجمعة 06 يناير 2023 15:42 «عكاظ» (جازان) Okaz_online@ 1005 مشاهدة جازان: القبض على شخص بحوزته 59 كغم من القات المخدر. تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جازان) Okaz_online@ قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته 59 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.< Previous PageNext Page > جيزان جازان جازان: القبض على شخص بحوزته 59 كغم من القات المخدر القات المخدر القات