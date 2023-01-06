جازان: القبض على شخص بحوزته 59 كغم من القات المخدر.

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته 59 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.