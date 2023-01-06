جازان: القبض على شخص بحوزته 59 كغم من القات المخدر.
جازان: القبض على شخص بحوزته 59 كغم من القات المخدر.
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«عكاظ» (جازان) Okaz_online@
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته 59 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.